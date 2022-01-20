Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно тексту документа, звание Героя Труда Миллеру присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Ранее Миллер был удостоен орденами «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней.

Алексею Миллеру 60 лет. С 2001 года он занимает пост председателя правления «Газпрома», а с 2002 года - зампреда совета директоров компании.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
ТЕГИ:Владимир ПутинАлексей Миллер
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