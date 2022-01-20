Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, звание Героя Труда Миллеру присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Ранее Миллер был удостоен орденами «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней.
Алексею Миллеру 60 лет. С 2001 года он занимает пост председателя правления «Газпрома», а с 2002 года - зампреда совета директоров компании.
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