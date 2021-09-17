Миллер: У России сто лет не будет проблем с запасами газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия не будет испытывать проблем с запасами газа в течение ста лет. По его словам, на данный момент Россия обладает самыми большими запасами газа в мире.

«Запасы газа в России самые большие в мире, проблем с сырьем не будет в течение ста лет», - , передает слова Миллера РИА Новости.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в эфире НСН назвал главную проблему конкурентов «Газпрома».

