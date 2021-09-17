Миллер: У России сто лет не будет проблем с запасами газа
17 сентября 202113:06
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия не будет испытывать проблем с запасами газа в течение ста лет. По его словам, на данный момент Россия обладает самыми большими запасами газа в мире.
«Запасы газа в России самые большие в мире, проблем с сырьем не будет в течение ста лет», - , передает слова Миллера РИА Новости.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в эфире НСН назвал главную проблему конкурентов «Газпрома».
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17 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru