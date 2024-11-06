Путин присвоил экс-соратнику Лужкова Ресину звание Героя труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда депутату Госдумы Владимиру Ресину. Как говорится в тексте документа, таким образом отмечены «большие заслуги в развитии российской государственности» и многолетняя плодотворная трудовая деятельность чиновника.

Владимиру Ресину 88 лет. С 2001 по 2011 год он занимал должность первого заместителя мэра Москвы при Юрии Лужкове, руководителя Комплекса градостроительной политики и строительства города. С 2012 года он стал советником патриарха Кирилла по строительству и куратором программы по возведению в российской столице 200 новых храмов.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владимир Ресин появился на свет 21 февраля 1936 года в Минске. Отец - Иосиф Гилимович Ресин, в 1930-х годах руководил лесной отраслью Белоруссии. В 1937 году был репрессирован, однако в 1938 году его амнистировали и перевели в Москву, где занимал руководящие должности в Главлесосбыте и Главспичпроме). Мать - Роза Вольфовна - получила юридической образование.

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ФОТО: РИА Новости
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