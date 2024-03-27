Путин присвоил 75-й бригаде наименование гвардейской
Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 75-й бригаде управления. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что бригада получила почетное наименование за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Кроме того, российский лидер присвоил наименование гвардейской 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова.
Ранее Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru