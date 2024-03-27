Путин присвоил 75-й бригаде наименование гвардейской

В документе отмечается, что бригада получила почетное наименование за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Кроме того, российский лидер присвоил наименование гвардейской 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова.

Ранее Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности, напоминает RT.

