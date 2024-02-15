Путин присвоил космонавту Корсакову звание Героя России
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов ... учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», — говорится в документе.
Корсаков получил награду за мужество и героизм при осуществлении длительного полета на Международной космической станции. Кроме того, космонавту присвоили звание «летчик-космонавт».
Ранее звание Героя России получил космонавт Денис Матвеев, напоминает Ura.ru. Кроме того, инструктор-космонавт-испытатель Олег Артемьев был награжден орденом Гагарина, пишет RT.
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