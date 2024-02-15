Путин присвоил космонавту Корсакову звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

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«Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов ... учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», — говорится в документе.

Корсаков получил награду за мужество и героизм при осуществлении длительного полета на Международной космической станции. Кроме того, космонавту присвоили звание «летчик-космонавт».

Ранее звание Героя России получил космонавт Денис Матвеев, напоминает Ura.ru. Кроме того, инструктор-космонавт-испытатель Олег Артемьев был награжден орденом Гагарина, пишет RT.

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ФОТО: kremlin.ru
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