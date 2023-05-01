Путин присудил пяти россиянам звание Героев Труда
Пять россиян удостоены звания «Герой Труда РФ», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, награду получила преподаватель волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова, общий стаж педагога составляет 62 года. Звание Героя Труда присудили управляющему директору и генконструктору компании из Пермского края «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александру Иноземцеву. Почетное звание также получил гендиректор Бийской льняной компании из Алтайского края Лев Каленов, который уже 65 лет работает в ткацком деле.
Кроме того, государственной награды удостоен ученый-химик, академик РАН, руководитель подмосковного центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин: специалист опубликовал около 600 научных работ, в том числе 98 авторских свидетельств и патентов. Также звание Героя Труда получил подземный горнорабочий, сотрудник забайкальского Приаргунского производственного горно-химического объединения, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru