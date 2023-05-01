Путин присудил пяти россиянам звание Героев Труда

Пять россиян удостоены звания «Герой Труда РФ», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Так, награду получила преподаватель волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова, общий стаж педагога составляет 62 года. Звание Героя Труда присудили управляющему директору и генконструктору компании из Пермского края «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александру Иноземцеву. Почетное звание также получил гендиректор Бийской льняной компании из Алтайского края Лев Каленов, который уже 65 лет работает в ткацком деле.

Кроме того, государственной награды удостоен ученый-химик, академик РАН, руководитель подмосковного центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин: специалист опубликовал около 600 научных работ, в том числе 98 авторских свидетельств и патентов. Также звание Героя Труда получил подземный горнорабочий, сотрудник забайкальского Приаргунского производственного горно-химического объединения, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина.

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ФОТО: Kremlin.ru
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