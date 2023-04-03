Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), сообщают СМИ.

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Глава государства наградил военкора за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга. Указ подписан в понедельник, 3 апреля.

Военный корреспондент погиб в воскресенье при взрыве в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил творческий вечер блогера.

По подозрению в убийстве военкора задержали жительницу Петербурга Дарью Трепову. Девушка передала блогеру статуэтку со взрывчаткой, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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