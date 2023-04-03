Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), сообщают СМИ.
Глава государства наградил военкора за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга. Указ подписан в понедельник, 3 апреля.
Военный корреспондент погиб в воскресенье при взрыве в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил творческий вечер блогера.
По подозрению в убийстве военкора задержали жительницу Петербурга Дарью Трепову. Девушка передала блогеру статуэтку со взрывчаткой, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru