Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Глава государства наградил военкора за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга. Указ подписан в понедельник, 3 апреля.

Военный корреспондент погиб в воскресенье при взрыве в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил творческий вечер блогера.

По подозрению в убийстве военкора задержали жительницу Петербурга Дарью Трепову. Девушка передала блогеру статуэтку со взрывчаткой, пишет «Радиоточка НСН».

