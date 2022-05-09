Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Президент России Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве, сообщает ТАСС.
Российский лидер в шестой раз присоединился к участникам акции, вместе с которыми он прошёл по Красной площади. В руках у Путина был портрет его отца-фронтовика.
Ранее генсек ЦК Компартии каталонских комитетов Альберт Сантин заявил, что украинцы устроили провокацию в Мадриде (Испания) и Париже (Франция) во время согласованного с властями шествия «Бессмертный полк», сообщает Ura.ru.
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