Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве, сообщает ТАСС.

В Херсоне впервые состоялся «Бессмертный полк»

Российский лидер в шестой раз присоединился к участникам акции, вместе с которыми он прошёл по Красной площади. В руках у Путина был портрет его отца-фронтовика.

Ранее генсек ЦК Компартии каталонских комитетов Альберт Сантин заявил, что украинцы устроили провокацию в Мадриде (Испания) и Париже (Франция) во время согласованного с властями шествия «Бессмертный полк», сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:День ПобедыБессмертный ПолкВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры