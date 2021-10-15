Путин принял участие в переписи населения

Президент России принял участие в стартовавшей 15 октября Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что российский лидер воспользовался Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Также глава государства обратился к гражданам РФ и заявил, что данные переписи населения позволят властям «принимать более выверенные и эффективные решения в сфере развития экономики, здравоохранении, образовании».

«Напоминаю представителям власти всех уровней... ваша обязанность - оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтёрам, которые будут принимать в ней участие», - добавил Путин.

Напомним, Всероссийская перепись населения, в которой могут принять участие жители всех регионов страны, продлится до 14 ноября. Для граждан подготовлены три разных опросных бланка.

