Путин принял решение по выплатам на ребенка

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» принял решение по выплатам на ребенка. По словам лидера страны, правительство в последнее время искало решение этой проблемы.

«Я считаю, что решение найдено: мы будем выплачивать деньги семьям в зависимости от дохода на детей от 1,5 до 3-х лет в размере прожиточного минимума ребенка», — сказал Путин.

Мера распространится на все семьи с доходом в два прожиточных минимума. По словам президента, эта мера затронет 70% российских семей.

