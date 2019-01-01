Общество
Мера распространится на все семьи с доходом в два прожиточных минимума. По словам президента, эта мера затронет 70% российских семей.
Путин принял решение по выплатам на ребенка
20 июня13:57
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» принял решение по выплатам на ребенка. По словам лидера страны, правительство в последнее время искало решение этой проблемы.
«Я считаю, что решение найдено: мы будем выплачивать деньги семьям в зависимости от дохода на детей от 1,5 до 3-х лет в размере прожиточного минимума ребенка», — сказал Путин.
Мера распространится на все семьи с доходом в два прожиточных минимума. По словам президента, эта мера затронет 70% российских семей.
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ФОТО: ММХ
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