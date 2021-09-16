Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Вьетнама Нгуен Суан Фуком обсудил ряд перспективных тем сотрудничества стран в торговой и энергетической сферах, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений и стратегического партнерства.

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Лидер Вьетнама также отметил, что страна заинтересована в наращивании поставок российской вакцины и налаживания производства «Спутника V» внутри страны.

Ранее стало известно, что Владимир Путин примет участи в саммите ОДКБ в режиме видеоконференции из-за соблюдения режима самоизоляции.

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:ВьетнамВладимир Путин
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