Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Вьетнама Нгуен Суан Фуком обсудил ряд перспективных тем сотрудничества стран в торговой и энергетической сферах, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений и стратегического партнерства.