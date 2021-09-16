Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама
Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Вьетнама Нгуен Суан Фуком обсудил ряд перспективных тем сотрудничества стран в торговой и энергетической сферах, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений и стратегического партнерства.
Лидер Вьетнама также отметил, что страна заинтересована в наращивании поставок российской вакцины и налаживания производства «Спутника V» внутри страны.
Ранее стало известно, что Владимир Путин примет участи в саммите ОДКБ в режиме видеоконференции из-за соблюдения режима самоизоляции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама
- «Сорвало резьбу»: Зерновой союз предупредил о падении выручки аграриев на 40%
- Заключённый сбежал из колонии-поселения в Тюмени
- Пушков раскритиковал европейский сценарий «диалога» с Россией
- Глава «Альянса врачей» призвала больше не ассоциировать себя с ФБК
- Власти Владимирской области опровергли отставку губернатора Сипягина
- ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе
- Российский ВВП побил исторический рекорд
- На Украине объяснили отказ ООН от участия в «Крымской платформе» политическими мотивами
- В Кремле отреагировали на доклад Европарламента о пересмотре отношений с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru