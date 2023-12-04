Путин принял к исполнению послания с «Ёлки желаний»
Президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки «Россия» на ВДНХ ознакомился с просьбами детей на шарах «Елки желаний». Он, уже по традиции, сам исполнит те из них, которые прочитал.
Среди пожеланий, в частности, одна из девочек захотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Ещё одно пожелание – посетить озеро Байкал. Также один из детей мечтает посетить музей Эрмитаж. Именно эти три желания президент и исполнит.
«Ёлка желаний» – это ежегодная Всероссийская благотворительная акция. Граждане, которые желают сделать добро, преподносят подарки и исполняют желания нуждающихся в помощи. Организатором акции выступает благотворительный проект «Мечтай со мной».
Пять лет назад он был включён в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», ему присвоили федеральный статус. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2022 году президент посетил «Елку желаний» в выставочной зоне Дома молодежи в Манеже.
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