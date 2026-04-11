Спектакли из Севастополя впервые вышли в финал премии «Золотая маска»

Спектакль «Таня» Севастопольского театра им. А. В. Луначарского (режиссёр — Иван Миневцев) представлен жюри в Москве в номинации «Драматический театр. Большая форма». Постановка по пьесе Алексея Арбузова рассказывает о семейной драме и поиске себя: действие начинается в 1930‑х годах среди московской интеллигенции, а затем переносится в Сибирь. В оформлении использованы подлинные предметы быта той эпохи и вязаные свитера — это помогает воссоздать атмосферу времени.



У севастопольской постановки серьёзные конкуренты: в шорт‑лист вошли 10 спектаклей, среди которых «В списках не значился» (Театр Олега Табакова), «Солнце Ландау» (Театр Вахтангова) и другие.



Балет «Грозовой перевал» Севастопольского театра оперы и балета поборется за награду в номинации «Современный балет». Хореограф‑постановщик — Джона Пол Кук, выпускник Королевской школы балета в Лондоне. Премьера прошла в 2024 году на фестивале «Херсонес». 18–19 апреля спектакль покажут на гастролях в Красноярске, а 28 апреля — жюри «Золотой маски» на новой сцене Большого театра.



Победителей конкурса объявят 20 июня в Омске.

В России необходимо разработать, а затем на законодательном уровне закрепить критерии профессиональных независимых театров, заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков. На встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с театральными деятелями он Машков указал, что закрепления уличных театров, как вида профессиональной деятельности, позволит им «претендовать на гранты и получать поддержку», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

