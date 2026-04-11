Россиянам раскрыли самые популярные схемы обмана перед Пасхой

Во‑первых, злоумышленники рассылают в мессенджерах фишинговые «пасхальные открытки», «ролики с освящением» и «интерактивные календари». Под видом ссылок на «эксклюзивные трансляции из храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнём» они маскируют вредоносное ПО.

Во‑вторых, в социальных сетях появляются конкурсы с обещанием крупных призов за лучшее фото кулича. Чтобы принять участие, пользователей просят проголосовать через «Госуслуги» либо оплатить организационный взнос — это типичный обман.



В‑третьих, мошенники звонят и пишут от имени настоятелей храмов, выманивая деньги под предлогом оплаты наборов для освящения или доставки Благодатного огня.



Особую опасность представляют схемы, нацеленные на пенсионеров: им предлагают фальшивые соцконтракты — якобы государство выделяет 12 тысяч рублей на праздничный стол, пишут «Известия».



В «Мошеловке» предостерегают: пожертвования стоит делать только лично в храме либо через официальные сайты епархий. Также в организации подчеркнули, что государство не запускает соцконтракты на праздничный стол и не распространяет их через интернет‑ссылки.

Ранее аналитики компании F6 выяснили, что в 2025 году мошенники украли у россиян более миллиарда рублей, используя для этого несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

