Путин примет участие в ПМЭФ-2025

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

СМИ: Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ стоит более 1 млн рублей

В ходе совместного брифинга МИД и Фонда Росконгресс он напомнил, что с 2006 года мероприятие проводится «под патронажем и при участии» главы государства.

«Так будет и на этот раз», - заключил Панкин, добавив, что мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге 18-21 июня.

Ранее советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что в текущем году на форуме будет обсуждаться развитие внутреннего рынка потребления, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
ТЕГИ:МИД РФВладимир ПутинПМЭФ

Горячие новости

Все новости

партнеры