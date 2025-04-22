Путин примет участие в ПМЭФ-2025

В ходе совместного брифинга МИД и Фонда Росконгресс он напомнил, что с 2006 года мероприятие проводится «под патронажем и при участии» главы государства.

«Так будет и на этот раз», - заключил Панкин, добавив, что мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге 18-21 июня.

Ранее советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что в текущем году на форуме будет обсуждаться развитие внутреннего рынка потребления, сообщает RT.

