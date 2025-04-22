Путин примет участие в ПМЭФ-2025
Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
В ходе совместного брифинга МИД и Фонда Росконгресс он напомнил, что с 2006 года мероприятие проводится «под патронажем и при участии» главы государства.
«Так будет и на этот раз», - заключил Панкин, добавив, что мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге 18-21 июня.
Ранее советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что в текущем году на форуме будет обсуждаться развитие внутреннего рынка потребления, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Количество «слитых» приватных данных россиян достигло 100 миллионов
- Зураба Церетели похоронят в Грузии рядом с женой
- Путин примет участие в ПМЭФ-2025
- СМИ: Судьбу генерала Попова решат 24 апреля
- «Инфляция для бедных» в России оказалась выше общей
- Песков заявил о ньюансах в предложении Украины о прекращении ударов
- Мама Овечкина заявила, что никто не побьет его рекорд по голам в НХЛ
- СМИ: Выдавший жилищный сертификат семье мигрантов мэр Нижнекамска ушел в отставку
- Telegram начал активно блокировать закрытые чаты с утекшими базами данных
- Выступление Ирины Хакамады в Казани отменили из-за жалоб родных бойцов СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru