Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Владимир Путин будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который запланирован на начало июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что пока формат мероприятия не определен, однако представить его без президента РФ невозможно, подчеркивает ТАСС. Организаторы планируют принять все меры по предупреждению распространения коронавируса в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и ВОЗ, сообщает RT.
Напомним, в марте прошлого года стало известно, что Петербургский международный экономический форум из-за распространения коронавирусной инфекции был отменен. Об этом заявил глава оргкомитета мероприятия Андрей Белоусов.
Форум должен был пройти с 3 по 6 июня 2020 года. Решение об отмене мероприятия, по словам Белоусова, было принято в целях безопасности. Как отмечает Ura.ru, ПМЭФ проходит в Ссеверной столице ежегодно с 1997 года, мероприятие посещают представители более чем 120 стран.
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