Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что Петербургский международный экономический форум из-за распространения коронавирусной инфекции был отменен. Об этом заявил глава оргкомитета мероприятия Андрей Белоусов.

Форум должен был пройти с 3 по 6 июня 2020 года. Решение об отмене мероприятия, по словам Белоусова, было принято в целях безопасности. Как отмечает Ura.ru, ПМЭФ проходит в Ссеверной столице ежегодно с 1997 года, мероприятие посещают представители более чем 120 стран.

