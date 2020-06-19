Шестой Восточный экономический форум перенесен из-за COVID-19

Шестой Восточный экономический форум (ВЭФ), который был запланирован на сентябрь текущего года, перенесен на сентябрь 2021-го. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Росконгресса. Ранее сообщалось, что ВЭФ должен был пройти в шестой раз в обычном формате, но из-за пандемии COVID-19 проведение основной его части оставалось под вопросом.

К слову, в прошлом году участники ВЭФ подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей. В форуме приняли участие более 8 500 человек из 65 государств, в том числе почти 1 300 представителей СМИ.

Ранее из-за пандемии коронавируса также были отменены такие крупные мероприятия, как Российский инвестиционный форум в Сочи и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

ПМЭФ-2020 не состоится из-за коронавируса

К слову, COVID-19 внес коррективу и расписание развлекательных мероприятий. Всемирно известный фестиваль пива «Октоберфест» отменен. Об сообщает немецкий телеканал N-ТV, ссылаясь на премьер-министра Баварии Маркус Зедер. Причина такого решения— пандемия коронавируса. По словам Зедера, проводить Октоберфест в условии распространения COVID-19 нецелесообразно. Он считает, что организаторам фестиваля будет очень сложно обязать его гостей соблюдать дистанцию и носить маски.

«Октоберфест-2020» должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияВосточный Экономический ФорумКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры