Путин примет участие в открытии моста через реку в Череповце

В Кремле обнаружили «зашкаливающую иррациональность» в мышлении президента Украины По итогам прошедшей недели показатели заражения коронавирусом превышены в 12 регионах России Экономист призвал россиян не спешить тратить накопления на квартиры и автомобили Хакеры из КНДР причастны к кибератакам на сайты крупных организаций в ряде стран Эксперт уверена, что забронировать популярный отель в Турции в сентябре будет сложно