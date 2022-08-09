Путин примет участие в открытии моста через реку в Череповце
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия нового моста в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что российский лидер присоединится к мероприятию в режиме видеосвязи.
«10 августа Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце», - заявили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru