Путин примет участие в открытии моста через реку в Череповце

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия нового моста в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите G20

В сообщении говорится, что российский лидер присоединится к мероприятию в режиме видеосвязи.

«10 августа Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце», - заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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