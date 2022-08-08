Песков заявил, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре, сообщает ТАСС.

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По его словам, также не планируется выступление российского лидера даже по видеосвязи.

«Нет. Поездка и выступление не планируются», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДмитрий ПесковГенассамблея ООНВладимир Путин
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