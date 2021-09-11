Путин примет участие в открытии мемориала Александру Невскому на Чудском озере
Российский лидер Владимир Путин находится в Псковской области, где состоится открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Президент примет участие в церемонии.
Чин освящения мемориала проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Также в церемонии примет участие помощник президента Владимир Мединский.
Мемориальный комплекс, расположенный на берегу Чудского озера, создан к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В центре композиции - фигуры Невского и витязей. Над ними реют хоругвь и два стяга с ликами святых. Вес скульптуры составляет 50 тонн.
После открытия мемориала запланирована рабочая встреча Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
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