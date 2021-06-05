Путин сравнил царя Александра III со скалой на открытии памятника в Гатчине

Российскому президенту Владимиру Путину очень понравился памятник Александру III, установленный в Гатчине Ленинградской области. В его открытии глава государства участвовал 5 июня в субботу, сообщает ТАСС.

«Супер! Скала. И человек - скала: и по делам своим, по характеру. Супер просто, здорово!» - отозвался Владимир Путин об открытом монументе.

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Глава государства, поздравляя авторов скульптуры, отметил их успех в воплощении образа российского самодержца. Владимир Путин возложил к подножию памятника букет алых роз.

По мнению президента РФ, период царствования Александра III «дает пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам».

Также президент поблагодарил всех, кто продолжает масштабную реставрацию уникального музея-заповедника «Гатчина», в котором в XIX веке находилась резиденция русского императора Александра III

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ФОТО: Скрин с видеозаписи на сайте kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинЛенинградская ОбластьПамятник
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