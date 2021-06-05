Путин сравнил царя Александра III со скалой на открытии памятника в Гатчине

Российскому президенту Владимиру Путину очень понравился памятник Александру III, установленный в Гатчине Ленинградской области. В его открытии глава государства участвовал 5 июня в субботу, сообщает ТАСС.

«Супер! Скала. И человек - скала: и по делам своим, по характеру. Супер просто, здорово!» - отозвался Владимир Путин об открытом монументе.