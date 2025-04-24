В здании парка развлечений курорта «Притяжение» в Магнитогорске завершается монтаж инженерных сетей

Строители практически закончили монтаж инженерных сетей в крытом парке развлечений городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске. На финальном этапе работы по формированию магистрали систем общеобменной вентиляции, отопления, кондиционирования, водоснабжения и канализации. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.



«Крытый парк развлечений спроектирован для круглогодичного использования. Он отличается своим уникальным архитектурным решением. Большую площадь фасадов корпусов остеклят, а центральную часть накроет прозрачный купол. При этом внутри будет приятно находиться вне зависимости от погодных условий. За климат будет отвечать современное оборудование отечественного производства», – отметил Сергей Жуков.



Генеральным проектировщиком городского курорта в Магнитогорске выступает проектный институт холдинга «Мосинжпроект». Специалисты разработали проект здания развлекательного парка и ведут авторский надзор за ходом строительно-монтажных работ. Строители приступили к присоединению конечных устройств к сетям. Для комфорта и безопасности посетителей монтируется инженерное оборудование, в числе которого электроснабжение, системы пожарной безопасности, связи и автоматизации, кондиционирования воздуха, холодоснабжения и видеонаблюдения.



Генеральный директор Института «Мосинжпроект» Рустам Черкесов рассказал, что параллельно в парке идет монтаж стеклопакетов и отделка внутренних помещений – строители возводят каркасные перегородки, устанавливают потолки, оштукатуривают и шпаклюют стены, проводят стяжку полов.



«В полном объеме выполнено устройство кровли с водонепроницаемой мембраной и всех вентиляционных шахт, а также монтаж навесного фасада, парапетов, наружных витражей и архитектурной подсветки, заканчивается монтаж светопрозрачных козырьков», – добавил Рустам Черкесов.



Крытый парк развлечений станет уникальным для Южного Урала. Его площадь составит почти 10 тысяч квадратных метров, одновременно в нем смогут находиться до 1800 человек. Благодаря оригинальным проектным решениям комплекс объединит несколько функциональных площадок, рассчитанных на развитие юных жителей и гостей Магнитогорска с самыми разными интересами, – от точных наук до творчества, от информационных технологий до подвижных командных игр.



За годы работы специалисты холдинга «Мосинжпроект» разработали и реализовали ряд знаковых гражданских объектов столицы, таких как парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в «Лужниках».

