Путин пригласил африканскую молодежь в Сочи
27 июля 202313:11
Президент России Владимир Путин пригласил африканскую молодежь в Сочи на Всемирный фестиваль в марте следующего года, сообщает РИА Новости.
«Хотел бы пригласить молодых африканских друзей приехать в марте [...] на Всемирный фестиваль молодежи», - сказал Путин.
Ранее днем Владимир Путин назвал «пустыми разговорами» заботу Запада об Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru