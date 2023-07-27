Путин пригласил африканскую молодежь в Сочи

Президент России Владимир Путин пригласил африканскую молодежь в Сочи на Всемирный фестиваль в марте следующего года, сообщает РИА Новости.

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«Хотел бы пригласить молодых африканских друзей приехать в марте [...] на Всемирный фестиваль молодежи», - сказал Путин.

Ранее днем Владимир Путин назвал «пустыми разговорами» заботу Запада об Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинАфрика

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