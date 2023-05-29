Россия отправила Кении свои удобрения

Груз с российскими удобрениями в ближайшее время прибудет в кенийский порт города Момбаса. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию

Министр находится с официальным визитом в Кении впервые с 2010 года.

Он отметил, что ресурсы после переработки окажут большое значение для сельскохозяйственной промышленности африканской страны. Лавров добавил, что еще несколько стран континента получат такую же помощь от России.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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