Россия отправила Кении свои удобрения
29 мая 202315:40
Груз с российскими удобрениями в ближайшее время прибудет в кенийский порт города Момбаса. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.
Министр находится с официальным визитом в Кении впервые с 2010 года.
Он отметил, что ресурсы после переработки окажут большое значение для сельскохозяйственной промышленности африканской страны. Лавров добавил, что еще несколько стран континента получат такую же помощь от России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru