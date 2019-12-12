Путин приехал проститься с Лужковым в храм Христа Спасителя

Владимир Путин приехал проститься с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Президент России сел рядом с вдовой Еленой Батуриной и выразил ей соболезнования, отмечает Газета.ру .Церемония прощания проходит в храме Христа Спасителя в центре Москвы, она продлится до 14:00

Ранее сообщалось, что отпевание бывшего градоначальника совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Лужков, который скончался 10 декабря в возрасте 83 лет, будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы, пишет RT.