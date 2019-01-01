Путин прибыл в пострадавшую от затопления Иркутскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в Братск Иркутской области, информирует РИА «Новости».
Глава государства проведет совещание по проблемам ликвидации последствий наводнения в регионе, уточняет Газета.ru.
Владимир Путин планирует побывать в пострадавших от подтопления районах и посетить пункты размещения пострадавших.
В 107 населенных пунктах Иркутской области под водой оказались около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же дорожных участков, повреждены 22 моста, напоминает телеканал «360».
Из-за наводнения в Приангарье погибли 25 человек, 750 человек госпитализированы, семеро пропали без вести, дополняют Известия.
Ранее НСН рассказывала о мерах, которые предпринимают власти, чтобы стабилизировать обстановку в пострадавшем регионе.
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