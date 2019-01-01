Путин едет в Иркутск

19 июля глава государства осмотрит принявшие на себя удар районы и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка. По сообщению пресс-службы Кремля, в совещании, которое он проведет на месте событий, примут участие члены правительства, руководители вовлеченных в ликвидацию последствий ведомств и главы муниципальных образований. 30 июня, в самый пик наводнения, Владимир Путин уже приезжал в Братск. Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. По последним данным МЧС, в результате погибли 25 человек. В зоне затопления оказались несколько тысяч домов.

Реки, вышедшие из берегов в Иркутской области, могут подмочить репутацию некоторых чиновников. Проверить действия ответственных за мониторинг паводковой ситуации и оповещение жителей региона потребовал Генпрокурор Юрий Чайка, прибыв накануне в Тулун. Этот город особенно сильно пострадал от удара стихии. На личном приеме жители города жаловались генпрокурору кто на то, что не могут получить положенную им единовременную выплату, кто на то, что жили в затопленных домах. На совещании с участием представителей МЧС, областной администрации глава надзорного ведомства велел обратить особое внимание на попытки хищения и нецелевого использования денег, выделенных в качестве материальной помощи пострадавшим:

«Необходимо установить контроль за ценами на социально-значимые товары и услуги, в том числе строительные материалы. Это же касается и тарифов на топливо, электроэнергию с учетом подготовки к отопительному сезону».

При выявлении явного завышения цен, картельных сговоров и прочих противоправных действий Юрий Чайка поручил направлять материалы в следственные органы.

Тем временем, еще один российский город, Благовещенск, пережил потоп из-за сильнейших дождей. Слава богу, без таких трагических последствий, которые имело наводнение в Иркутской области. Ливни, начавшиеся еще во вторник, затопили улицы Благовещенска, детские сады, больницы, частный сектор. По данным мэрии, всего за сутки в городе выпало 61 мм осадков — это почти половина месячной нормы. По свидетельству «Газеты.ру», местные жители потопу не удивлены: по их словам, после сильных дождей регулярно оказывается под водой. Дожди в Благовещенске не прекратятся еще неделю, - предупредили синоптики. Вместе с тем, по их мнению, ливни не повлияют на уровень воды в амурских реках, стало быть, повторение бедствия такого масштаба, как в Иркутской области, Амурской не грозит.

