Путин предоставил многодетным родителям бесплатную юридическую помощь

На бесплатную юридическую помощь смогут претендовать в том числе многодетные родители, имеющие трёх и более детей.



Данное право будет действовать до достижения старшим ребёнком 18-летия, либо возраста 23 лет при условии обучения в образовательной организации по очной форме обучения.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий проведение эксперимента по сдаче Основного государственного экзамена в 2025 году по двум предметам в трёх субъектах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».