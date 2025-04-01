Путин предоставил многодетным родителям бесплатную юридическую помощь

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому многодетные родители получили право на бесплатную юридическую помощь. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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На бесплатную юридическую помощь смогут претендовать в том числе многодетные родители, имеющие трёх и более детей.

Данное право будет действовать до достижения старшим ребёнком 18-летия, либо возраста 23 лет при условии обучения в образовательной организации по очной форме обучения.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий проведение эксперимента по сдаче Основного государственного экзамена в 2025 году по двум предметам в трёх субъектах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:ЮриспруденцияМногодетные СемьиВладимир Путин

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