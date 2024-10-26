Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие фиктивным бракам с иностранными гражданами. Документ обнародован на сайте публикования нормативных правовых актов.

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Изменения вносятся в законы о «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно нормативному акту, иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное пребывание только после трех лет брака с российским гражданином.

Также разрешение на временное пребывание иностранец сможет получить при наличии общего ребенка с гражданином России.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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