Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие фиктивным бракам с иностранными гражданами. Документ обнародован на сайте публикования нормативных правовых актов.
Изменения вносятся в законы о «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно нормативному акту, иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное пребывание только после трех лет брака с российским гражданином.
Также разрешение на временное пребывание иностранец сможет получить при наличии общего ребенка с гражданином России.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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