Путин поставил задачу перед новым созывом Госдумы снизить бедность россиян до минимума
Российский лидер Владимир Путин считает заявил о необходимости свести уровень бедности в стране до минимума и «вытащить из нее значительное число людей». Об этом президент РФ заявил на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, в субботу.
«У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», - сказал Путин.
Богатейшие люди наживаются на вере других в пандемию, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. Он заявил, что государство дополнительно прилагает усилия для перераспределения богатств от бедных людей и людей среднего класса к олигархам.
«Это результат государственной политики. При отсутствии реального экономического роста кто-то беднеет, а кто-то богатеет. Чтобы изменить ситуацию, нужно ограничить произвол монополии и ввести шкалу подоходного налога. Но богатые этого не хотят, потому что тогда придется делиться. А зачем делиться, когда они привыкли грабить при поддержке государства?» - посетовал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 041 / сут.
Умерли
203 тыс.+822 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 325 / сут.
- Путин поставил задачу перед новым созывом Госдумы снизить бедность россиян до минимума
- В РПЦ не одобрили материнский капитал для семей с суррогатными детьми
- Почти официальные угрозы. Китай реагирует на альянс AUKUS с позиции силы
- Камеры сняли момент нападения мужчины в платье на покупателей «Магнита» в Москве
- ФИА подтвердила отмену всех стартов в Сочи до 15:00 по московскому времени
- В центре Москвы прошёл несогласованный митинг КПРФ
- В Китае призвали сделать первыми ядерный удар по США из-за альянса AUKUS
- Сёмин ушел с поста главного тренера «Ростова»
- Еще один крымский министр ушел в отставку
- Группа аудита не обнаружила следы взлома или вбросов в систему ДЭГ Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru