Путин поставил задачу перед новым созывом Госдумы снизить бедность россиян до минимума

«У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», - сказал Путин.

Богатейшие люди наживаются на вере других в пандемию, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. Он заявил, что государство дополнительно прилагает усилия для перераспределения богатств от бедных людей и людей среднего класса к олигархам.

«Это результат государственной политики. При отсутствии реального экономического роста кто-то беднеет, а кто-то богатеет. Чтобы изменить ситуацию, нужно ограничить произвол монополии и ввести шкалу подоходного налога. Но богатые этого не хотят, потому что тогда придется делиться. А зачем делиться, когда они привыкли грабить при поддержке государства?» - посетовал он.



