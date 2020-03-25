Путин предложил ввести налог в 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин предложил обложить проценты по банковским вкладам граждан России более 1 миллиона рублей налогом в 13%. Эту инициативу он озвучил в обращении к нации в связи с эпидемией коронавируса.

Глава государства отметил, что во многих странах процентные доходы физических лиц от депозитов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. В России до сих пор такой нормы не было.

Кроме того, президент считает необходимым увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на счета за границей.

