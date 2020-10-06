Путин предложил ввести льготы для сдавших нормативы ГТО россиян

Владимир Путин предложил подумать о введении льгот и скидок для россиян, выполнивших нормы спортивного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»). Об этом российский лидер заявил в ходе заседании Совета по физкультуре и спорту.

Глава государства при этом подчеркнул, что сам процесс сдача норматива должен быть интересным и увлекательным, отмечает РИА Новости.

В свою очередь, губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас ГТО не пользуется большой популярностью среди россиян. И для того, чтобы изменить ситуацию, он предложил делать скидки в спортивных магазинах для тех, кто выполнит норматив, отмечает Газета.ру.

«Можно, как Олег Николаевич (Кожемяко – прим. ред.) предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров. Но обо всем этом можно, конечно, подумать», — подчеркнул президент России.