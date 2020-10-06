Путин предложил ввести льготы для сдавших нормативы ГТО россиян
Владимир Путин предложил подумать о введении льгот и скидок для россиян, выполнивших нормы спортивного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»). Об этом российский лидер заявил в ходе заседании Совета по физкультуре и спорту.
Глава государства при этом подчеркнул, что сам процесс сдача норматива должен быть интересным и увлекательным, отмечает РИА Новости.
В свою очередь, губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас ГТО не пользуется большой популярностью среди россиян. И для того, чтобы изменить ситуацию, он предложил делать скидки в спортивных магазинах для тех, кто выполнит норматив, отмечает Газета.ру.
«Можно, как Олег Николаевич (Кожемяко – прим. ред.) предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров. Но обо всем этом можно, конечно, подумать», — подчеркнул президент России.
Между тем, ранее сообщалось, что жители Московской области стали чаще заниматься спортом. Об этом «Радио 1» заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«После пандемии мы получили взрывной скачок тех людей, кто хочет ходить в зал, потому что все насиделись дома и соскучились, и хотят идти заниматься спортом. У нас регистрация на наши беговые события, когда мы её открываем, — за сутки полторы-две тысячи слотов разбирают», — сказал Терюшков.
Он добавил, что за июль и август в Подмосковье прошло пять забегов, в которых приняли участие более 10 тысяч человек.
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