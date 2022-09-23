Путин предложил Совбезу обсудить вопросы патриотического воспитания
Президент России Владимир Путин решил обсудить вопросы патриотического воспитания на оперативном совещании с членами Совбеза.
Он отметил, что в повестке сегодня вопросы, связанные с работой по нравственному и патриотическому воспитанию в системе просвещения.
После чего с докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Отмечается, что в стратегии национальной безопасности РФ поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, названа одной из задач по защите духовно-нравственных ценностей, культуры России.
Ранее учителя выступили против военной подготовки в школах. Начальная военная подготовка в школах не нужна, ученики знакомятся с военной службой на курса ОБЖ – этого в рамках образовательного учреждения вполне достаточно, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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