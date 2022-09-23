Путин предложил Совбезу обсудить вопросы патриотического воспитания

Президент России Владимир Путин решил обсудить вопросы патриотического воспитания на оперативном совещании с членами Совбеза.

Он отметил, что в повестке сегодня вопросы, связанные с работой по нравственному и патриотическому воспитанию в системе просвещения.

После чего с докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В Минпросвещения заявили, что школьники обязаны посещать «Разговоры о важном»

Отмечается, что в стратегии национальной безопасности РФ поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, названа одной из задач по защите духовно-нравственных ценностей, культуры России.

Ранее учителя выступили против военной подготовки в школах. Начальная военная подготовка в школах не нужна, ученики знакомятся с военной службой на курса ОБЖ – этого в рамках образовательного учреждения вполне достаточно, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПатриотизмШколаВладимир Путин
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