Путин предложил Совбезу обсудить вопросы патриотического воспитания

Президент России Владимир Путин решил обсудить вопросы патриотического воспитания на оперативном совещании с членами Совбеза.

Он отметил, что в повестке сегодня вопросы, связанные с работой по нравственному и патриотическому воспитанию в системе просвещения.

После чего с докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.