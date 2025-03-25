Путин предложил развивать культурную инфраструктуру в новых районах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости учитывать объекты культуры при строительстве новых жилых районов. Об этом он сообщил на заседании совета по культуре и искусству.

Генеральный директор ООО «МТС Медиа» Софья Митрофанова подняла вопрос о включении театрально-концертных пространств в планы развития территорий. Она отметила, что сейчас такие объекты не всегда предусматриваются при комплексной застройке.

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Путин согласился с тем, что этот аспект требует внимания, и отметил, что сейчас приоритет обычно отдается социальным объектам, таким как поликлиники и детские сады. Однако, по его словам, важно создать условия, при которых жители могли бы посещать концерты и спектакли не только в центре города, но и в своих микрорайонах.

Президент поручил рассмотреть возможные способы решения этой проблемы, подчеркнув значимость культурной среды для качества жизни граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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