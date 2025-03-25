Путин предложил развивать культурную инфраструктуру в новых районах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости учитывать объекты культуры при строительстве новых жилых районов. Об этом он сообщил на заседании совета по культуре и искусству.

Генеральный директор ООО «МТС Медиа» Софья Митрофанова подняла вопрос о включении театрально-концертных пространств в планы развития территорий. Она отметила, что сейчас такие объекты не всегда предусматриваются при комплексной застройке.