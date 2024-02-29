Путин предложил разработать мастер-планы для 200 городов РФ

Необходимо определить перечень из 200 российских городов, для которых будут разработаны специальные мастер-планы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план», - сказал глава государства.

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По словам Путина, программа развития должна охватить порядка двух тысяч населенных пунктов, в том числе села и поселки. Президент подчеркнул, что соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители.

«Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на решение каких проблем нужно выделить (средства - ред. НСН) в первую очередь», - добавил он.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
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