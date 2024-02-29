Путин предложил разработать мастер-планы для 200 городов РФ

По словам Путина, программа развития должна охватить порядка двух тысяч населенных пунктов, в том числе села и поселки. Президент подчеркнул, что соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители.

«Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на решение каких проблем нужно выделить (средства - ред. НСН) в первую очередь», - добавил он.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

