Путин предложил расширить полномочия фонда «Круг добра»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время мандат фонда «Круг добра» охватывает 59 болезней, сообщает РИА Новости.
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства предложил расширить этот список. Он отметил, что бюджета фонда на это полностью хватает, к концу года накопится свыше 80 млрд рублей.
«Нужно предусмотреть возможность оплаты за счёт «Круга добра» дополнительных видов и объёмов реабилитации больных детей... сверхобъёмов, предоставляемых индивидуальной программой реабилитации. У детей должна быть возможность не только проходить лечение, но и восстановление», - указа российский лидер.
После заседания Путин подписал указ, согласно которому возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда, будет увеличен до 19 лет.
Председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко заявил, что поставки препаратов для детей с муковисцидозом затягиваются из-за санкций, введенных в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- Путин предложил расширить полномочия фонда «Круг добра»
- Зеленский потребовал полной изоляции российских спортсменов
- Украинский суд отменил указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда
- Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу Невзорова
- Лукашенко раскритиковал чиновников за отсутствие сборной Белоруссии на ЧМ-2022
- Минобороны: Российские военные уничтожили три склада ВСУ
- Генштаб ВСУ выступил против новогоднего прекращения огня
- Путин: Россия не пойдет по пути самоизоляции
- СМИ: Бориса Беккера освободили из тюрьмы
- Истребители РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru