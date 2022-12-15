Путин предложил расширить полномочия фонда «Круг добра»

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства предложил расширить этот список. Он отметил, что бюджета фонда на это полностью хватает, к концу года накопится свыше 80 млрд рублей.

«Нужно предусмотреть возможность оплаты за счёт «Круга добра» дополнительных видов и объёмов реабилитации больных детей... сверхобъёмов, предоставляемых индивидуальной программой реабилитации. У детей должна быть возможность не только проходить лечение, но и восстановление», - указа российский лидер.

После заседания Путин подписал указ, согласно которому возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда, будет увеличен до 19 лет.

Председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко заявил, что поставки препаратов для детей с муковисцидозом затягиваются из-за санкций, введенных в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».