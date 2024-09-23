Путин предложил продлить срок службы главы СК после достижения им 70 лет

Документ, который размещён в электронной базе нижней палаты парламента, предполагает внесение поправки в закон «О Следственном комитете РФ».

Согласно действующим нормам, предельный возраст пребывания на службе в Следственном комитете составляет 65 лет. По решению главы соответствующего органа он может быть продлён до 70 лет.

Председателем Следственного комитета РФ в настоящее время является Александр Бастрыкин. В августе 2024 года ему исполнился 71 год.

Ранее власти Китая приняли решение постепенно повышать в стране пенсионный возраст для мужчин и женщин c 1 января 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

