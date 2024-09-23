Путин предложил продлить срок службы главы СК после достижения им 70 лет
Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, предоставляющий ему право продлить срок пребывания на службе главы Следственного комитета после достижения им 70 лет.
Документ, который размещён в электронной базе нижней палаты парламента, предполагает внесение поправки в закон «О Следственном комитете РФ».
Согласно действующим нормам, предельный возраст пребывания на службе в Следственном комитете составляет 65 лет. По решению главы соответствующего органа он может быть продлён до 70 лет.
Председателем Следственного комитета РФ в настоящее время является Александр Бастрыкин. В августе 2024 года ему исполнился 71 год.
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