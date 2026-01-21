СМИ: Работу детсадов продлят до 20 часов

Члены комиссии Общественной палаты по демографии Наталья Москвитина и Сергей Рыбальченко выступили с инициативой о продлении времени работы детских садов, сообщают «Известия».

По их словам, нынешний график устарел и не отвечает потребностям семей, где родители работают допоздна. Идея заключается не в повсеместном продлении времени работы дошкольных учреждений, а в создании отдельных дежурных или продлённых групп, где дети могли бы оставаться под присмотром персонала, до 20:00. Это предложение созвучно недавнему заявлению президента Владимира Путина о необходимости увеличивать время пребывания детей в детсадах.

По словам экспертов, подобные группы уже могут создаваться по решению учредителя сада, но их организация упирается в вопросы финансирования, соблюдения трудовых норм для воспитателей и возможных доплат со стороны родителей.

Во время прямой линии глава государства отметил, что потребуется увеличивать число воспитателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

