SHAMAN стал голосом выставки-форума «Россия»
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщили в дирекции мероприятия.
Отмечается, что с 15 января артист через радиоточки ВДНХ рассказывает гостям выставки о самых интересных событиях.
В дирекции напомнили, что SHAMAN вместе с другими артистами исполнял гимн России на торжественной церемонии открытия выставки 4 ноября прошлого года. Кроме того, певец выступал в постановке резидентов «Таврида.Арт» «Вера. Надежда. Любовь».
Как отметил SHAMAN, выставка-форум «Россия» — «увлекательное путешествие», в котором можно увидеть всю страну, познакомиться с регионами и основными успехами.
«С удовольствием стану вашим аудиогидом и буду приезжать сюда еще и еще», — поделился исполнитель.
Ранее стало известно, что выставку «Россия» посетили более 4 млн человек. Четырехмиллионным гостем стала жительница Тулы Дарья Молодцова, в качестве подарка она получила сертификат на посещение лучших виноделен страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурманск, Москва и Сочи стали лидерами по бронированиям в феврале
- SHAMAN стал голосом выставки-форума «Россия»
- ООН призвала прекратить удары по территории Ирака
- Британского теннисиста Дрейпера стошнило после победы на Australian Open
- Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
- Рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN пойти в армию
- Звезда «Универа» не появится в ситкоме «Универ. 13 лет спустя»
- Глава Кубани предложил запретить «бездумные вечеринки» в регионе
- СМИ: Из кабинета Госдумы украли флешку с электронной подписью
- Опрос: Большинство россиян поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru