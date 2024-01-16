SHAMAN стал голосом выставки-форума «Россия»

Отмечается, что с 15 января артист через радиоточки ВДНХ рассказывает гостям выставки о самых интересных событиях.

В дирекции напомнили, что SHAMAN вместе с другими артистами исполнял гимн России на торжественной церемонии открытия выставки 4 ноября прошлого года. Кроме того, певец выступал в постановке резидентов «Таврида.Арт» «Вера. Надежда. Любовь».

Как отметил SHAMAN, выставка-форум «Россия» — «увлекательное путешествие», в котором можно увидеть всю страну, познакомиться с регионами и основными успехами.

«С удовольствием стану вашим аудиогидом и буду приезжать сюда еще и еще», — поделился исполнитель.

Ранее стало известно, что выставку «Россия» посетили более 4 млн человек. Четырехмиллионным гостем стала жительница Тулы Дарья Молодцова, в качестве подарка она получила сертификат на посещение лучших виноделен страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

