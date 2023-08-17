Путин предложил построить высокоскоростную ж/д магистраль до Адлера или Луганска

В ходе запуска движения по МЦД-3 он отметил, что в этом случае отдыхающие смогут добираться от столицы до черноморского курорта всего за 10 часов.

«Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», - указал глава государства.

Он добавил, что систему скоростных железнодорожных магистралей нужно развивать и рассмотреть вопрос о включении в неё Луганска и Донецка.

Ранее Путин заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

