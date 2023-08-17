Путин предложил построить высокоскоростную ж/д магистраль до Адлера или Луганска
Президент РФ Владимир Путин заявил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль можно было бы сделать от Москвы до Адлера, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе запуска движения по МЦД-3 он отметил, что в этом случае отдыхающие смогут добираться от столицы до черноморского курорта всего за 10 часов.
«Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», - указал глава государства.
Он добавил, что систему скоростных железнодорожных магистралей нужно развивать и рассмотреть вопрос о включении в неё Луганска и Донецка.
Ранее Путин заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru