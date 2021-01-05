Путин предложил назначить новую детскую выплату

Путин также высказался на тему абортов. По его словам, важно отговорить женщину от аборта, но ещё важнее создать условия для того, чтобы «поставить на ноги» ребёнка.



Ранее президент объявил название фонда помощи детям с редкими заболеваниями, он будет называться «Круг добра». На совещании по вопросам соцзащиты населения российский лидер рассказал, что проект указа о создании фонда «уже лежит у него столе».



Путин напомнил, что в фонд поддержки детей с тяжёлыми, жизнеугрожающими хроническими, а также орфанными заболеваниями, пойдут средства от повышения ставки НДФЛ на крупные доходы.

