Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

В Сочи в формате рабочего завтрака проходит встреча президентов России и Белоруссии. Как отмечает РИА Новости, Владимиру Путину и Александру Лукашенко подали еду и напитки. Во время встречи российский президент поинтересовался у белорусского коллеги, ел ли он «кашку с утра?». Лукашенко заявил ему: «Не на воде же».

В ответ на это Владимир Путин сказал, что «это вкусно очень» и порекомендовал всё же её попробовать, пишет RT.