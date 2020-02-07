Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде
В Сочи в формате рабочего завтрака проходит встреча президентов России и Белоруссии. Как отмечает РИА Новости, Владимиру Путину и Александру Лукашенко подали еду и напитки. Во время встречи российский президент поинтересовался у белорусского коллеги, ел ли он «кашку с утра?». Лукашенко заявил ему: «Не на воде же».
В ответ на это Владимир Путин сказал, что «это вкусно очень» и порекомендовал всё же её попробовать, пишет RT.
Ранее НСН писала, что в Кремле подтвердили информацию о том, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 7 февраля - переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Сочи. Источник сообщает, что лидеры обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества. Кстати, ранее Лукашенко назвал предстоящую встречу с Путиным «моментом истины».
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил, о чем будет разговор.
«Эти встречи становятся традиционными, либо в конце года, либо в начале. Каждый год у нас тема одна. Это энергоносители, продажа углеводородов Белоруссии по приемлемым для нее ценам», - сказал эксперт.
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