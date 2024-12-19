Путин: Предложение назначить Цивилеву замминистра обороны поступило от Белоусова

Предложение назначить Анну Цивилеву на пост замминистра обороны высказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, рассказал президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Я не хотел соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда «Защитники отечества» Анна Цивилева пришла на работу в Министерство обороны, но потом, все-таки, уступил предложению министра Белоусова», - поделился президент.

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По словам Путина, Белоусов рассказал ему, что планирует организовать «бесшовную работу» и с теми, кто остается в рамках Минобороны и с теми, кто еще воюет и нуждается в каких-то мерах поддержки, и с теми, кто уже вышел за периметр ведомства.

Так, президент отметил, что теперь действует единый социальный центр совместно с Минобороны и фондом «Защитники отечества».

Ранее Цивилева доложила Путину о дефиците протезистов в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:МинобороныПресс-конференция Путина

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