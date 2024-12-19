Путин: Предложение назначить Цивилеву замминистра обороны поступило от Белоусова
Предложение назначить Анну Цивилеву на пост замминистра обороны высказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, рассказал президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Я не хотел соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда «Защитники отечества» Анна Цивилева пришла на работу в Министерство обороны, но потом, все-таки, уступил предложению министра Белоусова», - поделился президент.
По словам Путина, Белоусов рассказал ему, что планирует организовать «бесшовную работу» и с теми, кто остается в рамках Минобороны и с теми, кто еще воюет и нуждается в каких-то мерах поддержки, и с теми, кто уже вышел за периметр ведомства.
Так, президент отметил, что теперь действует единый социальный центр совместно с Минобороны и фондом «Защитники отечества».
Ранее Цивилева доложила Путину о дефиците протезистов в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал капитанов потерпевших крушение в Черном море танкеров
- Замглавы Минобороны Фрадков наградил военных строителей
- В Росздравнадзоре отчиталась о ликвидации дефицита физраствора в аптеках
- Роскомнадзор зафиксировал с начала 2024 года 127 утечек баз данных
- «Прямая линия» Путина в 2024 году длилась четыре с половиной часа
- Студента из Воронежа посадили на 16 лет за госизмену
- Фармаколог Логинов назвал главные минусы дженериков
- Путин заявил, что воспринимает Россию, как семью
- Великобритания ввела санкции против главы МВД Грузии
- Путин заявил, что Россия не отказала бы Зеленскому в политическом убежище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru