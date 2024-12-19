Путин: Предложение назначить Цивилеву замминистра обороны поступило от Белоусова

По словам Путина, Белоусов рассказал ему, что планирует организовать «бесшовную работу» и с теми, кто остается в рамках Минобороны и с теми, кто еще воюет и нуждается в каких-то мерах поддержки, и с теми, кто уже вышел за периметр ведомства.

Так, президент отметил, что теперь действует единый социальный центр совместно с Минобороны и фондом «Защитники отечества».

Ранее Цивилева доложила Путину о дефиците протезистов в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

