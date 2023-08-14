Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал об опыте использования нейросети «Шедеврум» от «Яндекса».

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По словам политика, он попросил программу сгенерировать картинки с помощью фраз «русский с автоматом в руках» и «украинец с автоматом в руках». Создать изображение по второму запросу нейросеть не смогла из-за противоречия политике приложения, обратил внимание Медведев.

«Вот никак не пойму, «Яндекс» лояльная России компания или нет», - написал политик в своем Telegram-канале.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож ранее выступил с заявлением с осуждением спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ТехнологииЯндексДмитрий Медведев

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