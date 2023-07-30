Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана

Путин 29 июля пообщался с приехавшими в Москву многодетными семьями. На встрече с президентом глава семьи из Магадана заявил о желании посетить парад ВМФ и пожать российскому лидеру руку.

Президент помог семье с билетами до Санкт-Петербурга. После парада Путин пообщался с гостями и пожал многодетному отцу руку.

Мужчина рассказал, что Путин поинтересовался впечатлениями от парада и пожелал всего доброго. По словам многодетного отца, рукопожатие от президента стало для него самым лучшим подарком.

Парад в честь Дня Военно-морского флота прошел 30 июля. Путин сообщил, что в 2023 году ВМФ получит 30 кораблей различных классов, передает «Радиоточка НСН».

