Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана
Президент России Владимир Путин встретился с многодетной семьей из Магадана, которая приехала на парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
Путин 29 июля пообщался с приехавшими в Москву многодетными семьями. На встрече с президентом глава семьи из Магадана заявил о желании посетить парад ВМФ и пожать российскому лидеру руку.
Президент помог семье с билетами до Санкт-Петербурга. После парада Путин пообщался с гостями и пожал многодетному отцу руку.
Мужчина рассказал, что Путин поинтересовался впечатлениями от парада и пожелал всего доброго. По словам многодетного отца, рукопожатие от президента стало для него самым лучшим подарком.
Парад в честь Дня Военно-морского флота прошел 30 июля. Путин сообщил, что в 2023 году ВМФ получит 30 кораблей различных классов, передает «Радиоточка НСН».
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