Путин и Лукашенко пообщались с людьми на площади у собора в Кронштадте
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили с людьми, собравшимися на площади у Морского собора в Кронштадте, передает РИА Новости.
Путин и Лукашенко посетили собор в воскресенье. После этого они вышли на площадь.
Собравшиеся просили Владимира Путина сфотографироваться. Президенту России желали здоровья и благополучия. Глава государства ответил взаимными пожеланиями.
Журналисты спросили у Путина о карантине. Президент заявил, что люди важнее.
В прошлый раз российский лидер общался с гражданами в Дербенте в конце июня. Президент прибыл в Дагестан на совещание по развитию туризма.
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает «Радиоточка НСН».
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