Путин и Лукашенко пообщались с людьми на площади у собора в Кронштадте

Путин и Лукашенко посетили собор в воскресенье. После этого они вышли на площадь.

Собравшиеся просили Владимира Путина сфотографироваться. Президенту России желали здоровья и благополучия. Глава государства ответил взаимными пожеланиями.

Журналисты спросили у Путина о карантине. Президент заявил, что люди важнее.

В прошлый раз российский лидер общался с гражданами в Дербенте в конце июня. Президент прибыл в Дагестан на совещание по развитию туризма.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает «Радиоточка НСН».

