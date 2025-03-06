Путин поздравил женщин с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО за подвиг

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудниц и подопечных центра реабилитации фонда «Защитники Отечества» в Москве с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил важность праздника для всех женщин, подчеркнув, что он связан с весной, обновлением и особенно важен для матерей, жен и сослуживиц.

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Обращаясь к участницам специальной военной операции на Украине, Путин выразил благодарность за их подвиг и героизм. Он отметил, что женщины, включая медработников и специалистов других военных профессий, активно участвуют в операции, и поблагодарил их за «выбор» служить Родине.

Также президент подчеркнул, что центр реабилитации фонда является одним из лучших в России и выразил надежду, что другие регионы будут брать с него пример, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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