Путин не смог сдержать эмоций после истории о подвиге погибшего военнослужащего

В ходе встречи с представителями фонда «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на рассказ матери погибшего военнослужащего о подвиге ее сына.

Глава государства отметил, что ему трудно комментировать такую трагическую историю, однако подчеркнул героизм российских бойцов, исполнивших свой долг в ходе специальной военной операции.

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По словам матери, ее сын в составе отряда специального назначения выполнил задачу, которая, как они понимали, вела к гибели, но способствовала спасению жизни товарищей и снижению потерь отряда.

Путин, слушая рассказ, с трудом подбирал слова, но все же выразил признание героизму солдат, подчеркнув, что такой поступок возможен только в России, для народа которой характерны самопожертвование и готовность идти на смерть ради спасения других. Он отметил, что такие подвиги, когда бойцы осознанно идут на смерть, чтобы спасти своих товарищей, являются проявлением истинного мужества и патриотизма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВладимир Путин

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