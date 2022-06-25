Путин поздравил выпускников с окончанием учебы

«Во всех регионах — и в больших городах, и в небольших поселках выпускники прощаются со школой, говорят искреннее спасибо своим наставникам. От всей души поздравляю вас, ваших учителей, родителей, всех ваших близких с этим замечательным событием», — сказал Путин.

Президент отметил, что перед выпускниками открывается множество дорог и возможностей, и важно, чтобы вчерашние школьники смогли найти дело по душе и раскрыть свои таланты, способности и потенциал.

Российский лидер посоветовал школьникам ставить для себя самую высокую планку, никогда не сдаваться и не опускать руки.

«Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять других своими достижениями в самых разных сферах. <...> Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед! Не сомневаюсь: у вас все получится», — добавил президент.

