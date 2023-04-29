Ветеран Великой Отечественной Александр Хоменко отмечает 100-летие

Сегодня отмечает свой юбилей - 100 лет генерал-майор, ветеран Великой Отечественной Александр Хоменко. Александр Хоменко прошел Вторую мировую войну, 47 лет служил в рядах Вооруженных сил страны и сейчас генерал-майор в отставке. Однако и в настоящее время Александр Андреевич не ушел на пенсию, а продолжает свою трудовую деятельность в Строительном комплексе Москвы.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов поздравил юбиляра и поблагодарил его за боевой путь и неоценимый вклад в развитие государства и общества. Он назвал Александра Хоменко человеком исключительной судьбы.

«Вся Ваша профессиональная деятельность всегда неразрывно связана со службой на благо Родины. Вы для всех нас являетесь образцом житейской мудрости, опыта, а также неуемного оптимизма и жизнелюбия», — сказал Загрутдинов.

Он пожелал ветерану крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма и благополучия.

